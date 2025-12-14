Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 42 AGM 194 plakalı hafif ticari araç ile 33 ATM 55 plakalı otomobil, Diyarbakır-Eğil kara yolunun kırsal Kalkan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel