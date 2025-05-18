Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 ADF 088 plakalı otomobil ile 34 AB 1886 plakalı pikap, kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan M.T.T (71), M.N.M, F.A. ile M.A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.T.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.