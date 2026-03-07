Haberler

Diyarbakır'da Kgys'de Tespit Edilen Trafik İhlali Yapan Sürücülere Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre kameralar ile trafik ihlali yapan birçok sürücüye ceza kesildi. Hatalı şerit değiştirme, ters yönde araç kullanma gibi ihlaller tespit edildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre kameralar aracılığıyla yapılan çalışmalarda trafik ihlali yapan çok sayıda sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)'ne entegre kameralar aracılığıyla çok sayıda sürücünün trafik ihlali yaptığını tespit etti.

Ekipler kameraya yansıyan, sosyal medya ve basında "kaynak" yapan sürücüler olarak da şikayet edilen kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, ters yönde araç kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, makas atan, tehlikeli şerit değiştiren, yolcu indirme, bindirme kurallarına riayet etmeyen ve yaya yolunda motosiklet kullandığı tespit edilen sürücülere trafik cezası uyguladı.

Kaynak: ANKA
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek anlaşma
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

İsrail'i değil İran'ı kınadı