Haberler

Diyarbakır'da TIR'ın Ani Manevrası Kaza Getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da otomobil yüklü bir TIR, sollama yapan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da otomobil yüklü TIR'ın şoförü, kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Olay anı, trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIN 662 plakalı otomobil, önünde giden otomobil yüklü TIR'ı solladıktan sonra yeterli mesafe bırakmadan yeniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada otomobilin TIR'ın önüne doğru hamle yapması üzerine iki araç arasındaki mesafe kapandı. Durumu fark eden TIR şoförü, yaptığı ani manevrayla otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobilin sollamanın ardından TIR'ın önüne geçmeye çalıştığı, TIR şoförünün ise çarpışmayı önlemek için manevra yaptığı ve ardından otomobilde bulunan kişilerin indikleri araçlarını kontrol ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Fırtına Deresi'nde kurtarma operasyonunda facia, hem kayıp genç hem de AFAD personeli yaşamını yitirdi

Acı üstüne acı: Kayıp genci arama çalışmasından kahreden haber
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek