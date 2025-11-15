Diyarbakır'da TIR ile Traktör Çarpıştı: Anne ve Oğlu Ağır Yaralı
Bismil ilçesinde meydana gelen kazada TIR ile traktör çarpıştı. Anne R.K. ve oğlu B.K. ağır yaralandı, R.K.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada anne R.K. ile oğlu B.K. ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil Karayolunda kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AAJ 420 plakalı TIR ile traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan traktörde bulunan anne R.K. ile oğlu B.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu, önce Bismil Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. R.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.