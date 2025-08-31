Diyarbakır'da Ters Yönden Girilen Kavşakta Kaza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Lice yol ayrımında ters yönden kavşağa giren hafif ticari araç, başka bir araçla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da kavşağa ters yönden giren hafif ticari araç, başka bir araçla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır- Lice yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ters yönde kavşağa girdiği hafif ticari araç, Silvan yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü mekanın sahibine suikast girişimi: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar

Ünlü iş insanına silahlı saldırı: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan haber! En yakınını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.