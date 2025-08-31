Diyarbakır'da Ters Yönden Girilen Kavşakta Kaza

DİYARBAKIR'da kavşağa ters yönden giren hafif ticari araç, başka bir araçla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır- Lice yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ters yönde kavşağa girdiği hafif ticari araç, Silvan yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,