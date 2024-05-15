Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheli E.A. gözaltına alındı, iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.