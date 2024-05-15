Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelinin iş yerinde çok sayıda kredi kartı ve hesap defterleri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheli E.A. gözaltına alındı, iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bismil Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title