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Diyarbakır'da taşlı, sopalı kavga kamerada: 2 yaralı

Diyarbakır'da taşlı, sopalı kavga kamerada: 2 yaralı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Gıyasettin TETİK-Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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