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Diyarbakır'da Tarih Eserleri Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'da yapılan aramada, tarih eser niteliğinde 181 obje ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Arama sonucunda Asur dönemine ait yüzükler, ok uçları, küpeler, hayvan figürleri, mühürler ve sikkeler bulundu.

DİYARBAKIR'da durdurulan araçta yapılan aramada, tarih eser niteliğinde 181 obje ele geçirildi, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde bir aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 yüzük, 3 ok ucu, 4 küpe, 3 hayvan figürü, 2 mühür ve 159 farklı ebatlarda sikke olmak üzere 181 obje ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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