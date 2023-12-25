Diyarbakır'da Tarih Eserleri Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İl Jandarma Komutanlığı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde bir aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 yüzük, 3 ok ucu, 4 küpe, 3 hayvan figürü, 2 mühür ve 159 farklı ebatlarda sikke olmak üzere 181 obje ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel