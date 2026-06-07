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Sanayi sitesinde tamir için bırakılan otomobil yandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde tamir için park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde tamir için park edilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde 2'nci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tamir için park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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