Karlı arazide otomobili ile drift yapan sürücü kamerada

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde, sürücünün karlı arazide drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracıyla karlı boş arazide drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
