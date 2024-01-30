Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Surp Giragos Kilisesi'nde Müzik Dinletisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır'da 646 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere müzik dinletisi verildi. Kocaeli'den gelen Reduo grubunun keman sanatçısı Seda Gülşen Kınış ile gitarist Umut Volkan Yılmaz, dünya klasiklerinden parçalar çaldı.

DİYARBAKIR'da 646 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere müzik dinletisi verildi, dünya klasiklerinden parçalar çalındı.

Kocaeli'nden gelen Reduo grubunun keman sanatçısı Seda Gülşen Kınış ile gitarist Umut Volkan Yılmaz, merkez Sur ilçesindeki 646 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere müzik dinletisi verdi. Yaklaşık 45 dakika süren dinletide dünya klasiklerinden parçalar çalındı. Gitarist Umut Volkan Yılmaz, daha önce Mardin'de Protestan Kilisesi'nde de dinleti verdiklerini belirterek, "Kocaeli'nden geliyoruz. Grubumuz, 2023'ün ikinci yarısında kuruldu. Birçok şehirde konser verdik. Son olarak Mardin Protestan Kilisesi'nde çaldık. Bugün de bu tarihi mekanda, Surp Giragos Kilisesi'nde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Seyircinin katılımı bizi çok mutlu etti. Böylesi tarihi bir atmosferde çaldığımız müziklerin seyirciyle buluşması bizim için de ayrıca bir keyifti. Bu kiliseyi açıkçası tesadüfen ziyaret ettik. Çok beğendik, 'Mutlaka burada bir şeyler yapmalıyız' dedik. Bizim programımızın buraya çok yakışacağını düşündük. Fikir buradan çıktı" dedi.

Keman sanatçısı Seda Gülşen Kınış ise kilisenin tarihi yapısından çok etkilendiğini belirterek, "Biz buraya ziyaret amaçlı gelmiştik. Buraya girer girmez atmosferinden, tarihi yapısından, dokusundan etkilendik. Çaldığımız müziklerin de burada insanlara da çok güzel geleceğini, onları da etkileyeceğini düşündük. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Volkan Yılmaz Kocaeli Gülşen Umut Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aile canlı izle! Show TV Aile 30. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman, hangi kanalda? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları ve Hedefim Sensin özeti! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 30 Ocak Üç Kız Kardeş 72 . bölüm CANLI İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Can Atalay'ın milletvekilliği düştü mü, milletvekilliği neden düşürüldü? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 30 Ocak ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 55. bölüm izle! Can Atalay kimdir? Can Atalay davasında son durum ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yemekteyiz Nedim Kimdir? Nedim Yavuz Varnalı nereli ve kaç yaşında? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 31 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title