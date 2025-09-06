Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Yatır Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan sürücü ile Mercan Kaplan (22), ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaplan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.