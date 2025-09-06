Haberler

Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Yatır Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan sürücü ile Mercan Kaplan (22), ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaplan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.