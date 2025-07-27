Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
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Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
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Diyarbakır-Batman kara yolundaki Üçtepe -1 kuyusundaki sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yangında ayrıca 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında yaralanan 7 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır- Batman kara yolunda, önceki gün Turkish Petroleum International Anonim Şirketine (TPIC) ait Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ani gaz gelişi sonucu yangın çıktı.

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meydana gelen yangında ağır yaralanan A.A. (47), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralılardan 2'si kentteki hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ü ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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