Diyarbakır'da Sinek Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri

Diyarbakır'da Sinek Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı'nın kıyısında vatandaşlar, ölü balıklar buldu. Hacı Musa mevkiinde büyük bir balık ölümü yaşanırken, yetkililerden inceleme yapılması talep edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Sinek Çayı kıyısında toplu balık ölümleri görüldü.

Kala Mahallesi'nin Hacı Musa mevkisinde vatandaşlar, su yüzeyinde ve kıyılarda çok sayıda ölü balıkla karşılaştı.

Vatandaşlar, yetkililerden toplu balık ölümleri konusunda inceleme yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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