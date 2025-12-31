Haberler

Diyarbakır'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Serhat Gezer'in (43) cinayet şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı.

Olay, 27 Aralık'ta akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Gezer, komşusuna gittiği sırada Ramazan Topçu'nun tabancalı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Ramazan Topçu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
