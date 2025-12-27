Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, kırsal Günalan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 35 yaşındaki F.G. yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan F.G. kurtarılamadı. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Günalan Mahallesi'nde F.G. (35), kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
F.G, saldırıda yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kocaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel