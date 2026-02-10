Haberler

Diyarbakır'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi'nde dün akşam seyir halindeki otomobile düzenlenen ve sürücü O.B'nin (29) ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile dün akşam kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, sürücü O.B. (29) ağır yaralanmıştı.

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca bulunmuş, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
