Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'a yapılan saldırıda, saldırının şüphelisi üç kişi yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bağcılar Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'a bina önünde bazı kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Acun ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acun'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, saldırının şüphelisi 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
