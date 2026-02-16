Haberler

Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.Ç, M.S.K. ve O.V. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde