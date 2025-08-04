Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 11 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

1) DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN 11 GÖZALTI

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6'ncı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tabancalardan ateşlenen kurşunlar, caddede pak halindeki bazı araçlara da isabet etti. Yaralıların tedavileri sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.