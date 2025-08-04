Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 11 Gözaltı

1) DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN 11 GÖZALTI

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6'ncı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tabancalardan ateşlenen kurşunlar, caddede pak halindeki bazı araçlara da isabet etti. Yaralıların tedavileri sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.