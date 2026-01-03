Haberler

Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mahabat Bulvarı'ndaki bir sitede aralarında husumet bulunan Sinan Körtepe ile T.A. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada T.A. tüfekle Körtepe'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Körtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Körtepe'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan T.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
