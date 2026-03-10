Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 AK-47 tüfeği, 48 tabanca ve 1736 mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanması amacıyla 2-8 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 48 tabanca, 28 av tüfeği, 1736 çeşitli çaplarda mühimmat ve 75 şarjör ele geçirildi.

