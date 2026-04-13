Diyarbakır'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre, 6-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 4 AK-47 piyade tüfeği, 34 tabanca, 34 av tüfeği ve binlerce mühimmat bulundu.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik??????? 06-12 Nisan'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 4 AK-47 piyade tüfeği ile 16 şarjör, 34 tabanca ile 22 şarjör, 34 av tüfeği, G-1 piyade tüfeği ile 5 şarjör ve 1063 mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya