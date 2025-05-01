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Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, Ağaç Dalları Kırıldı

Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, Ağaç Dalları Kırıldı
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Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar, ağaç dallarını kırarak çatıları uçurdu. Yılmaz Apartmanı'ndan düşen çatı bir otomobilin üzerine düştü, sokaklarda temizlik yapan görevliler zorlandı.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, çatıdan uçan parça otomobilin üzerine düştü

Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç dalları kırıldı, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da şiddetli rüzgar ağaç dallarını kopardı, çatıları uçurdu.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ağaç dallarını kırdı, yollara savurdu ve çatıları yerinden söktü. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Bağlar ilçesinde Yılmaz Apartmanı'ndan düşen çatı park halindeki 34 CDG 099 otomobilin üzerine düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle sokaklarda ve caddelerde temizlik yapan görevliler çöpleri zorlukla toplayabildi.

Şiddetli rüzgar devam ederken Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir evin teras çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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