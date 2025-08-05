Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Çaytepe Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 25 ACG 972 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.