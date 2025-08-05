Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Çaytepe Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 25 ACG 972 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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