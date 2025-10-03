Haberler

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Cip Alev Aldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki bir cip, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki cip, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
