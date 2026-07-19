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Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 17'si öğrenci 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

Nedim T. idaresindeki 34 BNC 160 plakalı servis minibüsü ile Veysi S'nin kullandığı 07 BOF 189 plakalı otomobil, kırsal Ağaçgeçit Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 17'si öğrenci 19 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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