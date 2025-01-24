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Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
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Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törende, gaziler, polis memurları, vatandaşlar ve Diyarbakırsporlu futbolcular Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı, bazı binaların balkonlarına ve camlarına şehit Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 24 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Okkan ve silah arkadaşlarının şehadet mertebesine eriştikleri noktada anmak üzere toplandıklarını söyledi.

Sakarya'nın has evladı, Diyarbakır'ın Gaffar babasının görev yaptığı sürede halka, devletin kucaklayıcı ve şefkatli yüzünü gösterdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etti. Şehit emniyet müdürümüzün Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamıştır. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Bu elim olayın gerçekleştiği günden bu zamana kadar geçen sürede sadece bizim değil Diyarbakır halkının da şehitlerimizi unutmadığını özellikle de rahmetli müdürümüze karşı sevgi ve saygısını her zaman devam ettirdiğini görüyoruz. Merhum emniyet müdürümüz ve 5 kahraman evladımızı şehit edenler, medeniyetin beşiği bu kadim şehirde kin ve nefret tohumlarını ekmek istedi. Şunu iyi bilsinler ki bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar."

Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde halkın desteğinin ne denli etkili olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Kaya, şehitlerin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek, halkın sevgi ve desteğiyle görevlerini ifa etmenin bilincinde ve kararlılığında olduklarını belirtti.

Kaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal ve namusunu korumak için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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