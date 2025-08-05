Diyarbakır'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Reşat D'nin (33) kullandığı 07 ATP 004 plakalı otomobil, Çermik-Siverek kara yolunun 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile D.D. (8), O.N. (5) ve M.D. (60) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.