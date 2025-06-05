Diyarbakır'da Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kütüphane Açılışı

Diyarbakır'da Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kütüphane Açılışı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 'Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız' projesi kapsamında Yeni Mahalle İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane açıldı. Açılış törenine yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesi kapsamında bir okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakırlı şair ve yazar Devran Sinanoğlu'nun katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Yeni Mahalle İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törene, Çınar Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren, yazar Sinanoğlu, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen kütüphanede, akıl ve zeka oyunları ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava hazırlık kitapları bulunuyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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