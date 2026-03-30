Diyarbakır'da kısa süreli sağanak ve dolu etkili oldu
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından kentte sağanak ve dolu yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlardan bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarını yineledi.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,