Diyarbakır'da sağanak su birikintileri oluşturdu, DİSKİ 160 noktada müdahale etti

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Diyarbakır'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte sabah başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yoğun yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürüttü.

DİSKİ, kent merkezinde 30 ekip ve 120 personelle 160 noktada müdahalede bulundu. Çalışmalarda 14 vidanjör, 15 pikap, 4 kepçe ve 14 motopomp kullanıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere yönlendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su birikintilerinin bulunduğu alanlarda ve trafikte dikkatli olmaları istendi.

Çermik ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle Kuşlukçayır Mahallesi Adalar mezrasında derenin taşması sonucu hayvancılıkla uğraşan vatandaşların güçlük yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA