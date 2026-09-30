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Diyarbakır'da sabah saatlerinde TIR ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sabah saatlerinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Viranşehir kara yolu üzerinde bulunan Halid Bin Velid Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ACF 963 plakalı otomobil ile 76 AB 817 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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