Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, bazı şüphelilerin ikametlerinde kaçak ve ruhsatsız silah ile mühimmat bulundurduklarının tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 188 fişek ve 1 kama ele geçirildi.