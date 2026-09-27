Diyarbakır'da Rojin Kabaiş ikinci yılında anıldı, dosyaların aydınlatılması istendi

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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün ikinci yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş anısına düzenlenen yürüyüş, Dağkapı Meydanı'ndan başlayıp Ulu Cami önünde sona erdi.

Yürüyüşe Rojin'in annesi Aygül Kabaiş ve bazı yakınları ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Ulu Cami önündeki basın açıklamasında, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarının aydınlatılmasını istediklerini söyledi.

Basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Helin Tapancı da Rojin Kabaiş dosyasına ilişkin daha kapsamlı, etkili yeni bir araştırma ve incelemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak soruşturmanın başından bu yana Rojin'in ailesinin yanında olduklarını belirten Tapancı, "Rojin'in nasıl ve hangi koşullarda yaşamını yitirdiği bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulana, ölümünde üçüncü kişilerin rolü bulunup bulunmadığı tespit edilene, süreçteki olası ihmaller araştırılana ve varsa sorumlular hakkında etkili bir hukuki süreç işletilene kadar dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rojin Kabaiş'in annesi Aygül Kabaiş ise Kürtçe yaptığı konuşmada kızı için adalet istediğini dile getirdi.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da "Katiller bilsin ki Rojin dosyası da aydınlanacak. Katiller bilsin ki sabahları uyandırmaya kıyamadığım Gülistan'ın da katilleri bulunacak ve hepsi adalete hesap verecek." ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA