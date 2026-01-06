Haberler

İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası öldü

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir sanayi sitesinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası Sedat E., olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar kayıplara karışırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da, sanayi sitesindeki işyerinde silahlı saldırıya uğrayan radyatör ustası Sedat E., yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki 2'nci sanayi sitesindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre radyatör ustası Sedat E., çalıştığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan ateşlenen kurşunların başına isabet ettiği Sedat E. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Sedat E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sedat E.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
