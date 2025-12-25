Haberler

3 aylık bebeğini 4'üncü kattan attı

Güncelleme:
Diyarbakır'da 3 aylık bebeğini misafirlikte bulunduğu kayınpederinin evinden atan Nurhayat E., gözaltına alındı. Olay sonucu bebek yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., 3 aylık bebeğini misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde pencereden attı. Bebek yaşamını yitirirken, Nurhayat E. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477'nci Sokak'taki Gülbahar Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde 3 aylık bebeğini pencereden attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E. polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

Yahu arkadas bu hrtlar neden bukadar canii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

