Diyarbakır'da Husumet Cinayeti: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Diyarbakır'da bir kişi, husumetlisi Sinan K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili şüpheli T.A. yakalandı ve soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'da T.A., sitenin bahçesinde husumetlisi Sinan K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. T.A., iddiaya göre site bahçesinde husumetlisi Sinan K.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna isabet saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Cinayet şüphelisini emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
