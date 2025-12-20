Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açılmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine ateş açarak bir yaralanmaya neden olan 4 zanlı, yapılan operasyonlarla yakalandı. Olayda yaralanan L.D. hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında arama kaydı bulunan E.D. ile kardeşi L.D. kaçmaya başladı. Kaçtığı esnada E.D. polis ekiplerine silahla ateş açtı, bu sırada kardeşi L.D. yaralandı.
Yaralı L.D. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Ardından Yunus timlerince, kaçan E.D'nin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Kovalamaca sonucu E.D, takside tabancayla yakalandı, zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. de gözaltına alındı.
Yaralı L.D. hakkında da gözaltı işleminin uygulandığı öğrenildi.