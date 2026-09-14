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Diyarbakır’da, polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

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DİYARAKIR’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 458 okulun çevresinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

DİYARAKIR'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 458 okulun çevresinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Uygulamalara 301 ekip ve yaklaşık 1000 personel katıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerini artırdı. Kent genelindeki denetimlerde Trafik, Asayiş, Çocuk Şube, Kartal Timleri ve Narkotik ekipleri başta olmak üzere çeşitli birimler görev aldı. 458 okulun önünde ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli kişi ve araçlar kontrol edildi. Trafik ekipleri ise öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yaptı. Emniyet ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerini eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdüreceği belirtildi.

Kent genelinde yeni eğitim-öğretim yılında toplam 1758 okul ve 16 bin 165 derslikte 461 bin 53 öğrenci eğitim görürken, 25 bin 961 öğretmen görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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