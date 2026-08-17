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Diyarbakır'da Pikap-Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen pikap ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, pikaptaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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