Diyarbakır'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Körtepe Mahallesi'nde park halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
