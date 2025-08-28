Diyarbakır'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Körtepe Mahallesi'nde park halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
