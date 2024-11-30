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Diyarbakır'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki bir tırda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi 1208. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel
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