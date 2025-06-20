Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Diyarbakır'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açık otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.