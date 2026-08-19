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Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımdaki direğe çarparak durdu. Ağır yaralanan Rojda D. özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ambulansta tedavi edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Mastfroş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BNY 778 ve 21 UD 800 plakalı otomobiller çapıştı. Kazada 21 UD 800 plakalı otomobilin sürücüsü ile savrulup kaldırımdaki direğe çarparak duran diğer otomobildeki Rojda D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rojda D., ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ise ambulansta tedavi edildi. Rojda D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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