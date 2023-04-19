Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Güncel Haberler
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
M.Y'nin kullandığı 34 CPH 524 plakalı otomobil, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.A'ya (33) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
N.A, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.Y. ise polislerce gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel