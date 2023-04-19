Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen Nihal Alçin (33), hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y., yönetimindeki 34 CPH 524 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Alçin'e çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı. Genç kadının cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Soruşturma sürdürülüyor.