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Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Hamzalı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
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