Diyarbakır'da belediye otobüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir belediye otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 21 AHE 259 plakalı belediye otobüsü, Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda 21 S 0686 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aziz Aslan